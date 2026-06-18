◇バドミントン全日本実業団選手権（2026年6月17日埼玉・深谷ビッグタートルなど第1日）バドミントン全日本実業団選手権は来年1月から国際大会で採用される15点3ゲーム制の新ルールを国内シニアで初めて先行導入して開幕した。女子1次リーグが行われ、女子ダブルスで21年東京、24年パリ五輪連続出場の松本麻佑（30）を擁するほねごりが東海興業を5―0で退け、白星発進した。21点3ゲーム制から短縮された新ルールでも、実力