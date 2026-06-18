北村匠海主演のフジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』に出演している出口夏希がクランクアップを迎えた。 参考：出口夏希、なぜ脇役でも目を奪う？『サバ缶、宇宙へ行く』で証明した“主役の器” 本作は、福井県の水産高校の生徒たちが世代を超えて“宇宙食開発”という夢に挑戦した実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村が演じる新米高校教師・朝野峻一が、生徒たちを見守り