[6.17 W杯K組第1節 ポルトガル 1-1 コンゴ民主共和国]北中米ワールドカップは17日、K組第1節のポルトガル代表対コンゴ民主共和国代表を開催し、52年ぶり出場のコンゴ民主共和国が1-1の引き分けに持ち込んでW杯初ゴールと初勝ち点をそれぞれ記録した。ポルトガルのFWクリスティアーノ・ロナウドは41歳132日でフィールドプレーヤーのW杯最年長先発出場記録を更新するも、史上初の6大会連続ゴールは次戦以降に持ち越しとなった。