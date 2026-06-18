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【北中米W杯グループリーグ第1節】(ヒューストン)ポルトガル 1-1(前半1-1)コンゴ民主共和国<得点者>[ポ]ジョアン・ネベス(6分)[コ]ヨアン・ウィサ(45分+5)<警告>[ポ]ベルナルド・シウバ(13分)、ネウソン・セメド(88分)、トマス アラウージョ(90分+2)[コ]シャンセル ムベンバ(32分)観衆:68,777人└C・ロナウドは初戦不発…52年ぶり出場のコンゴ民主共和国、ポルトガルに追いつくドローでW杯初ゴール&初勝ち点獲得