開催：2026.6.18 会場：グレートアメリカン・ボールパーク 結果：[レッズ] 1 - 9 [メッツ] MLBの試合が18日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとメッツが対戦した。 レッズの先発投手はニコラス・ロドロ、対するメッツの先発投手はノーラン・マクリーンで試合は開始した。 3回表、3番 フアン・ソト 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒッ