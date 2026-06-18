北海道・東警察署は、2026年6月18日、札幌市東区に住む50代の女性が約740万円を騙し取られる特殊詐欺事件が発生したと発表しました。2026年2月ごろ、女性のもとに、インスタグラムのダイレクトメッセージで「株式投資に興味がないか」という旨のメッセージが届き、投資の勉強会をするLINEのグループに招待されたということです。女性は、その後、投資名目として5月14日から6月16日までの間、9回にわたって指定さ