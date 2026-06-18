本拠地レイズ戦前の会見で米大リーグ、ドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地でレイズと対戦した。大谷翔平投手が先発登板したが、試合の約1時間半前にはデーブ・ロバーツ監督から“悲報”が伝えられた。米スポーツメディア「スポーティング・トリビューン」公式YouTubeチャンネルは、レイズ戦前のロバーツ監督の会見の様子を公開した。首の炎症で負傷者リスト（IL）入りしているウィル・スミス捕手について、「日を追う