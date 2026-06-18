F組ライバルがレンジャーズ観戦サッカーのワールドカップ北中米大会は連日熱戦が続いている。グループリーグで日本と同じF組のスウェーデン代表のメンバーが16日（日本時間17日）、MLBのレンジャーズ―ツインズ戦を生観戦。米メディアがその様子を伝えている。14日（日本時間15日）の第1節でチュニジアを5-1で撃破したスウェーデン。試合が行われたメキシコ・モンテレイから、第2節・オランダ戦（現地20日・ヒューストン）と3