岸和田競輪場で高松宮記念杯、パールカップの男女G1が開催されている。この開催の特徴は東日本（北日本、関東、南関東）と西日本（中部、近畿、中国、四国、九州）で別々に争い、決勝で初めて東西の勝ち上がった選手が相まみえるところ。昔と比べて交通の便が良くなり、難なく日本中を行き来できる時代に「いまだに東西対抗を続ける意味があるのか？」という意見もあるようだが、記者は一つくらい趣向の違ったG1があってもいい