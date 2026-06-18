【カイロ、エルサレム共同】イスラエル軍とレバノンの親イラン民兵組織ヒズボラは17日も応酬を続けた。レバノンの国営通信によると、南部の複数の場所でイスラエル軍の空爆や砲撃があり、人的被害が出たもようだ。一方、イスラエル軍はレバノンで展開中の兵士5人が無人機攻撃で負傷したと発表した。ヒズボラの指導者カセム師は17日、イスラエルに対し「陸海空からの侵略停止、捕虜の返還、避難民の帰還を求める」と非難する声