俳優・北村匠海が主演を務める、フジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜後9：00）で、宇宙食サバ缶プロジェクトを立ち上げた1期生のひとり、菅原奈未（すがわら・なみ）役を演じる出口夏希がクランクアップを迎えた。【写真】意外と身長高い野口聡一氏と北村匠海＆神木隆之介…『サバ缶、宇宙へ行く』会見の様子出口が演じる奈未は、大好きなダンスを極めてみたいと夢を抱いていたが、卒業後は家業を継ぎ、