FIFAワールドカップ2026・グループK第1節が現地時間17日に行われ、ポルトガル代表とコンゴ民主共和国（DRコンゴ）代表が対戦した。欧州予選グループFを首位通過し、7大会連続9回目のW杯本大会出場の切符を掴んだポルトガル代表。今大会はクリスティアーノ・ロナウドを筆頭に、ブルーノ・フェルナンデス、ベルナルド・シウバなど円熟味を増したメンバーが選出。ヴィティーニャ、ジョアン・ネヴェスらパリ・サンジェルマン組の勢