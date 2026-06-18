イングランドサッカー協会（FA）は現地時間17日、FIFAワールドカップ2026・グループL第1節クロアチア代表戦に臨むイングランド代表のスターティングメンバーを発表した。欧州予選を8戦全勝22得点無失点で首位通過したイングランド代表は、8大会連続17回目の本大会出場。ドイツ人指揮官トーマス・トゥヘル監督の下、自国開催となった1966年大会以来となる60年ぶり2度目の頂点を目指す。本大会直前のテストマッチでは、ニュー