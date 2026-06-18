高市総理は訪問先のフランスで会見し、消費税の減税について「迅速性と十分性を確保してほしい」と訴え、1％への減税案に一定の理解を示しました。高市総理「迅速性と十分性、これは確保してほしいと考えてはおります」食料品の消費税減税をめぐってはきのう、超党派の国民会議で、来年4月から税率を1％に引き下げ、給付と組み合わせることで「消費税を実質ゼロ化」するとした議長案が示されました。これについて、高市総理は「迅