元人気子役で現在も俳優として活躍中の鈴木福が１８日までに自身のＳＮＳを更新。２２歳の誕生日を迎えたことを報告した。鈴木はインスタグラムを更新。「２２歳になりましたー！にゃんにゃん、ですね〜２２歳、わりとすぐ来てしまいました。」と誕生日を報告し、紙で作られた誕生日ケーキを頭に乗せたり、おどけた表情で手にするショットを掲載。「２１歳は、たくさんの自分に出会いました。役との出会い、人との出会いによっ