ポルトガル―コンゴ後半、競り合うポルトガルのロナルド（右）＝ヒューストン（共同）【ヒューストン共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会第7日は17日、ヒューストン競技場などで行われ、前回8強のポルトガルはコンゴと1―1で引き分けた。ポルトガルのロナルドは無得点で、自身の記録を更新する6大会連続ゴールはならなかった。60年ぶりの優勝を目指すイングランドは前回3位のクロアチアと対戦。ガーナはパ