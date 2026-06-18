【エビアン共同】ドイツのピストリウス国防相とポーランドのコシニャクカミシュ国防相は17日、ワルシャワで両国の防衛協力を定めた協定に署名した。相互援助の義務を再確認し、軍事能力の開発や防衛産業の分野で緊密に連携する。ウクライナ侵攻を続けるロシアに対する抑止力を強化する。冷戦崩壊後のドイツ、ポーランド関係の基盤となった1991年の善隣友好協力条約の調印から17日で35年。両国は第2次大戦中、ナチス・ドイツに