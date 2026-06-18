ＤＯＭＯＴＯの堂本光一（４７）が東京・ＥＸシアター有明のオープニングラインアップ作品「百鬼夜鏡」（１１月開幕）を演出することが１７日、分かった。川粼皇輝（２３）、内村颯太（２３）、元木湧（２４）、北川拓実（２２）、安嶋秀生（２３）、松尾龍（２５）らＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴのジュニアとふぉ〜ゆ〜・松崎祐介（３９）、Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚ・戸塚祥太（３９）、Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ