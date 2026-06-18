【モデルプレス＝2026/06/18】2026年11月より、東京・EXシアター有明にてEX THEATER ARIAKE OPENING LINEUP『百鬼夜鏡』の上演が決定。堂本光一が演出を務め、川崎皇輝（※「崎」は正式には「はしごだか」）、内村颯太、元木湧らが出演する。【写真】堂本光一「別人級」激変ビジュアル◆堂本光一、EXシアター有明で新舞台演出2026年4月に誕生したEXシアター有明のOPENING LINEUP作品を、アーティスト・俳優・クリエイターとして才