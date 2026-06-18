【モデルプレス＝2026/06/18】現役弁護士でありながらお笑い芸人として活動するこたけ正義感が、11月4日から全国4都市を巡る過去最大規模の単独ライブツアー「弁論2026」を開催することが決定した。【写真】ピン芸人初の快挙を成し遂げた40歳弁護士芸人◆こたけ正義感の単独ライブ「弁論」とは“弁護士芸人”として唯一無二のポジションを確立しているこたけ正義感が、裁判や法曹界にまつわるエピソードを笑いに昇華させるスタンダ