イングランド日本時間18日午前5時、Ｌ組でイングランドとクロアチアが激突する。無失点の8戦全勝で欧州予選を突破した優勝候補と、40歳のモドリッチを中心とする百戦錬磨のチームは、どのような戦いを見せるのか。両国の特徴とキーマンを紹介する。森保Jのチュニジア戦「楽勝ムード」は危ない！土壇場監督交代で対策がパー…コスタリカ戦の悪夢を忘れたか◇◇◇ケインをはじめ、ベリンガム、サカ、ライスらワール