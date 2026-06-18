◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組ポルトガル１―１コンゴ（１７日、ヒューストン競技場）コンゴ（同４６位）が、１次リーグＫ組初戦でポルトガル（ＦＩＦＡランク５位）と対戦し、１―１で引き分けた。１９７４年西ドイツ大会以来５２年ぶりの出場で、６大会連続出場のストライカー、Ｃ・ロナウド擁する優勝候補ポルトガル相手にＷ杯初ゴールを記録し、初めて勝ち点を手にした。コンゴは前半６分に失点したが、前半追加