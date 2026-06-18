■FIFAワールドカップ2026グループKポルトガル1−1コンゴ民主共和国（日本時間18日、ヒューストン・スタジアム）【Ｗ杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦悲願のワールドカップ初優勝を狙うポルトガル（FIFAランク5位）がグループステージ初戦でコンゴ民主共和国（DRコンゴ、FIFAランク46位）と対戦。ポルトガルは前半6分にネぺスのゴールで先制したが、前半終了間際にDRコンゴにW杯初ゴ