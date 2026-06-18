世界中を熱狂の渦に巻く北中米ワールドカップ。史上初の３か国共催で、アメリカ、メキシコ、カナダの各スタジアムには母国代表チームを応援するファンやサポーターだけでなく、試合に出場する選手たちの家族や恋人も足を運んでいる。そんななか、英紙『The Sun』が注目したのは、ウルグアイ代表MFでマンチェスター・ユナイテッドに所属するマヌエル・ウガルテの恋人の観戦スタイルだ。デジタルクリエイターでインフルエンサー