北中米Ｗ杯７日目、優勝候補の一角を占めるイングランドが、2018大会準優勝、2022年大会３位のクロアチアと激突する。主将のハリー・ケインをはじめ、ジュード・ベリンガム、デクラン・ライス、ブカヨ・サカらスター揃いのイングランドが優勢と目されるが、クロアチアも十分に対抗できる戦力を有している。筆頭は言うまでもなく、ルカ・モドリッチだ。昨夏に加入したミランでMVP級のパフォーマンスを披露し、今大会の活躍も