現地６月17日、北中米ワールドカップのグループステージ（K組）第１節で、FIFAランキング５位のポルトガル代表と同46位のDRコンゴ代表がヒューストン・スタジアムで対戦した。ポルトガルで注目を集めたのは、41歳のクリスティアーノ・ロナウドだ。アル・ナスルでは今季公式戦30得点をマーク。アルゼンチン代表のリオネル・メッシと並び、史上最多タイとなる６度目のワールドカップ出場を果たした。一方のDRコンゴは52年ぶりの