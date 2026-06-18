8月開幕のJ2リーグでJ1復帰を目指す新潟。2月から今月まで行われた特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」での経験や悔しさを糧に、来季に向かう選手たちを3回にわたって紹介する。第2回はDF松岡敏也（18）。故障しない体をつくり、高卒2季目となる来季に向かう。高卒ルーキーの松岡は1月のキャンプからケガと体に向き合った半年を過ごした。第2節の徳島戦で途中出場してプロデビューを飾り、第8節のFC大阪戦にも出場。しか