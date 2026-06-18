◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組チュニジア―日本（2026年6月20日モンテレイ）DF菅原が右のキーマンになる。久保の負傷を受け、チュニジア戦は右ウイングバックで先発する可能性が出てきた。攻守に安定感があり、事前合宿から好調を維持。「日本がW杯で優勝するためにどうしていくべきか、毎日探っていくべき」と話すムードメーカーの存在感が、ここにきて高まっている。オランダ戦は1点を追う後半30分に途中出場。