DOMOTOの堂本光一（47）が新作舞台「百鬼夜鏡」の演出を手がける。室町時代にタイムスリップした高校生と、人間の闇から生まれた「陰と陽」の映し鏡のような存在の鬼との出会いから始まる物語。4月に開場した東京・EXシアター有明で11月に上演される。光一はこれまでミュージカル「EndlessSHOCK」「DREAMBOYS」で演出を担当。「SHOCK」では、コロナ下で感染予防対策を取りながら作品の世界を描くスピンオフ作品を生み出す