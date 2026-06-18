◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組チュニジア―日本（2026年6月20日モンテレイ）サッカー日本代表は16日（日本時間17日）、開幕後初のオフを設け、20日（同21日）の1次リーグ第2戦チュニジア戦に向けた休養に充てた。この日、28歳の誕生日を迎えたMF堂安律は初戦オランダ戦で左膝を負傷したMF久保建英（25）に代わる「右シャドー」起用にも備え、万全の準備を進める。本田圭佑、岡崎慎司に続く日本勢3人目となるW杯2大