◇W杯北中米大会1次リーグＫ組 コンゴ1―1ポルトガル（2026年6月17日ヒューストン）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグK組第1戦は17日（日本時間18日）、コンゴ（FIFAランク45位）がポルトガル（同5位）と1―1のドロー。1点を追いかける前半アディショナルタイムにFWヨアヌ・ウィサ（ニューカッスル）が同点ゴール。これがコンゴ代表の歴史的なW杯初得点となって初の勝ち点1を獲得した。13大会ぶり2回目の出