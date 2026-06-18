ＤＯＭＯＴＯの堂本光一（４７）が演出する新作舞台「百鬼夜鏡」が、１１月に東京・ＥＸシアター有明で上演されることが１７日、分かった。ジュニア・川粼皇輝（２３）、Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ・薮宏太（３６）ら「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」の後輩９人が出演する。光一が演出、西田征史氏が脚本を務める本作は、室町時代にタイムスリップした高校生が、鬼と出会うことから始まる不思議な物語。音楽