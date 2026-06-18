弁護士でお笑い芸人のこたけ正義感が１１月から全国４都市を巡る単独ライブツアー「弁論２０２６」を開催することが１７日、わかった。２０２４年から開催している同ライブは、こたけの弁護士としての経験をもとに、裁判や法曹界、社会問題をテーマに展開するスタンダップコメディー。同年の公演では「袴田事件」、翌２５年公演では生活保護を巡る裁判を題材に取り上げるなど、身近な社会問題からディープな法曹界の裏側まで、