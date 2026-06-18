◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組ポルトガル１―１コンゴ（１７日、ヒューストン競技場）優勝候補で世界的ストライカー・Ｃ・ロナウド（アルナスル）擁するポルトガル（ＦＩＦＡランク５位）が、１次リーグＫ組初戦でコンゴ（同４６位）と対戦し、まさかの１―１で引き分けた前半６分、ＦＷネトのクロスをＭＦのＪ・ネベスが頭で合わせて先制に成功した。しかし、前半追加タイムにコンゴＦＷウィサがコーナーキックの流