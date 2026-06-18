現役弁護士でありながらお笑い芸人として活動するこたけ正義感が、全国4都市を巡る過去最大規模の単独ライブツアー『弁論2026』を開催することを発表した。千秋楽は収容人数約8000人の東京ガーデンシアターで、ピン芸人が同会場で単独お笑いライブを行うのは史上初の快挙となる。現役弁護士が開催する単独ライブとしても総動員1万2000人超は過去最大規模であり、お笑い界・法曹界において歴史的な挑戦となる。【写真】口元が似て