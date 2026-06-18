サウンドプロデューサー・DECO*27の「モニタリング」が、6月18日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率101.3%で1位を獲得した。【動画】DECO*27「モニタリング feat. 初音ミク」MVDECO*27は2008年10月よりVOCALOIDを使用した作品を動画共有サイトに投稿開始、さまざまなアーティストへの楽曲提供、作詞、タイアップソングなども手がけている。6日に、にじさんじ所属バーチャルライバー・加賀美ハ