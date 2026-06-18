ミュージカル『刀剣乱舞』シリーズの10周年を記念して行われた『ミュージカル『刀剣乱舞』 目出度歌誉花舞 十周年祝賀祭 初回限定盤』のDVD&Blu-ray Disc（以下BD）が、6月18日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」で2冠を達成した。【舞台写真】勇ましさと優雅さをあわせ持つ『刀ミュ』髭切 単騎出陣の様子初週売上は、DVD：0.7万枚、BD：3.2万枚で、同日付「オリコン週間DVDランキング」「オリコン週間BDランキング