能登半島地震の復興公営住宅への入居申し込みを断られた女性＝4日、大阪市能登半島地震の復興公営住宅を巡り、石川県から大阪市の市営住宅に避難した女性（77）が、帰還を望みながら入居申し込みを断られていたことが18日、分かった。市営住宅の無償支援が終わり、家賃を払って住む形に切り替えたことで「住宅再建が完了した」とされ、対象外となった。同じ事情で申し込みできない人が他にもいる可能性がある。「役所に行った