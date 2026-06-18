VTuber／バーチャルライバーグループ・にじさんじのワールドツアーを収めた映像作品『にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！横浜公演［Blu-ray］』が、6月18日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」において、音楽作品のDVDとBlu-ray Disc（以下BD）を合計した「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング」で1位を獲得した。【画像】ROF-MAOの2nd Mini Album『MOMENTUM』の豪華な作家陣一覧合計売上は0.