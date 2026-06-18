現役弁護士でお笑い芸人のこたけ正義感（40）が、全国4都市を巡る過去最大規模の単独ライブツアー「弁論2026」を開催する。千秋楽は、収容人数約8000人を誇る「東京ガーデンシアター」で開催され、同所でピン芸人が単独お笑いライブを行う史上初の快挙。現役弁護士が開催する単独ライブとしても総動員1万2000人超は過去最大規模であり、お笑い界・法曹界において歴史的な挑戦と言える。単独ライブ「弁論」では、“弁護士芸人”とし