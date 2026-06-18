5月31日をもってグループとしての活動を終了した5人組グループ・嵐の映像作品が、6月18日発表の最新「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング」において、TOP10に4作ランクインした。【動画】嵐「サクラ咲ケ」「GUTS !」ミュージックビデオ2020年12月31日に開催された活動休止前ラストライブを収めた『This is 嵐 LIVE 2020.12.31』が週間売上0.2万枚で前週9位から4位に浮上。18年11月から19年12月まで約1年にわたって開催