堂本光一（47）が、STARTO ENTERTAINMENTのジュニアタレントが出演する舞台「百鬼夜鏡」（11月、東京・EXシアター有明）で演出を手がけることが17日、分かった。ジュニアからは川〓皇輝（23）内村颯太（23）元木湧（24）北川拓実（22）安嶋秀生（23）松尾龍（25）が出演し、舞台経験豊富なふぉ〜ゆ〜松崎祐介（39）A．B．C−Z戸塚祥太（39）Hey！Say！JUMP薮宏太（36）といった先輩タレントも作品を支える。現代の高校生と“鬼”の