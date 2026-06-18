◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組ポルトガル―コンゴ（１７日、ヒューストン競技場）世界的ストライカー・Ｃ・ロナウド（アルナスル）擁するポルトガル（ＦＩＦＡランク５位）が、１次リーグＫ組初戦でコンゴ（同４６位）と対戦。１―１で前半を折り返した。ポルトガルはロナウドが先発し、アルゼンチン代表メッシに続き６大会連続出場を果たした。前半６分にＦＷネトの柔らかいクロスにＭＦのＪ・ネベスが頭で合わせて