現地６月17日、北中米ワールドカップのグループステージ（K組）第１節で、ポルトガル代表とDRコンゴ代表がヒューストン・スタジアムで対戦。この試合では、今大会から導入された新ルールが初めて適用され、話題となった。問題のシーンは51分だった。コンゴのゴールキックの場面で、主審が突如プレーを停止。ゴールキーパーによる再開が遅延行為と判断され、ポルトガルにコーナーキックが与えられたのだ。これは今大会から導