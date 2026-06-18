ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）は17日（日本時間18日）、本拠でのレイズ戦を前に報道陣の取材に応じた。この日先発する大谷翔平投手（31）について語った。大谷は前回10日（同11日）のパイレーツ戦まで4登板続けて、投打同時出場した。ただ、前回登板の翌日、11日（同12日）の同戦では左膝の炎症のため、第5打席で代打を送られ途中交代。翌12日（同13日）の試合を欠場。この日の先発登板は予定通りとなったが、通常2