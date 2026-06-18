北中米Ｗ杯に出場しているチュニジア指揮官に電撃就任したエルベ・ルナール新監督が１７日、チームに合流して初指導を行った。チュニジアは、１４日（日本時間１５日）に行われた１次リーグ初戦のスウェーデン戦で１―５と大敗。ラムシ監督の解任を決断し、ルナール氏を電撃招へいした。次戦２０日（同２１日）の日本戦が迫る中、ついに新指揮官が合流。新体制での練習初日は代名詞の白シャツではなく、黒のＴシャツと短パン