◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組ポルトガル―コンゴ（１７日、ヒューストン競技場）コンゴ（同４６位）が、１次リーグＫ組初戦でポルトガル（ＦＩＦＡランク５位）と対戦。今大会から導入された新ルールが適用される場面があった。後半６分にコンゴのＧＫムパシがゴールキックを蹴ろうとしたところ、主審が５秒のカウントダウンを開始。ムパシは５秒以内にゴールキックを蹴れなかったため、主審はポルトガルにコーナー