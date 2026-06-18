日本時間午前３時に公表されたＦＯＭＣの結果を受けて、為替市場はドル高の反応が見られている。ＦＯＭＣ委員の金利見通し（ドット・プロット）で１回の利上げが示された。年内据え置き見通しが予想されていた。 ドル円１６０円台半ばに上昇し、ユーロドルは１．１５ドル台半ばに下落している。 USD/JPY160.44EUR/USD1.1553GBP/USD1.3355 MINKABU PRESS編集部野沢卓美