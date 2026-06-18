NY株式17日（NY時間14:06）（日本時間03:06） ダウ平均51834.95（-164.72-0.32%） ナスダック26168.52（-207.82-0.79%） CME日経平均先物70945（大証終比：+895+1.26%） 欧州株式17日終値 英FT100 10508.61（+14.40+0.14%） 独DAX 24934.67（+24.26+0.10%） 仏CAC40 8430.79（-16.48-0.20%） 米国債利回り 2年債 4.144（+0.093） 10年債 4.463（+0.024） 30年債 4.938