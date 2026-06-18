【ワシントン＝坂本幸信】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は１７日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、政策金利の誘導目標を年３・５０〜３・７５％で維持した。据え置きは４会合連続となる。中東情勢を引き続き注視する必要があると判断したとみられる。今回の会合は、５月に就任したウォーシュ新議長が初めて取りまとめを担った。